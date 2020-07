Playstation 5 : La manette DualSense testée en vidéo

En avril dernier, les yeux des joueurs ont brillé. La raison ? La présentation de la fameuse DualSense, manette tant attendue de la PS5. Et visiblement, Nöel est arrivé en avance chez les gamers : pas plus tard que vendredi dernier, l'animateur et présentateur Geoff Keighley a testé en direct le dernier petit bijou de Sony. Petit bonus, une interview de Eric Lempel - à la tête du marketing mondial de Playstation. Keighley a pu tester la manette avec le jeu Astro Playroom qui, on le rappelle, sera vendu avec la console.

Avant d'entrer dans les détails du jeu, l'animateur ne s'est pas privé de vanter les mérites des nouvelles fonctionnalités de la manette : on le sait, tout est fait pour accentuer les sensations du joueur - telles que les vibrations, par exemple. Et ce n'est pas tout ! Le testeur se sert du pavé tactile pour réaliser son premier saut, utilise la tension des gâchettes afin de faire certains mouvements. Petit bonus, le vent souffle par le haut-parleur - une façon de plonger le joueur dans l'univers du jeu.

La seule ombre au tableau reste l'annonce de la pré-commande : pour l'heure, toujours pas de date. Mais, "Vous serez officiellement notifiés", annonce le responsable marketing. Patience, donc.