Playstation 5 : Et si la manette DualSense avait un écran ? 

Patience, la PS5 ne devrait plus tarder à arriver. Il y a quelques mois, Sony dévoilait son (possible) design et pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelques secrets concernant la manette (la fameuse DualSense) se dévoilaient. Mais, ce n'est pas tout ! Il se murmure que le pad de la DualSense serait, finalement, un écran. Ce qui permet de le penser ? Un brevet déposé par Sony rendu public la semaine dernière.

La DualSense

Alors, à quoi s'attendre ? Le pavé tactile serait donc plus large que le précédent (celui de la PS4). Mieux, il pourrait permettre d'afficher des images : Par images, on entend surtout des formes ou des symboles, à retracer au doigt. Petit bonus, toujours selon le brevet, il semblerait que la manette soit dotée de trois micros (et non d'un) - ce qui permettrait de mieux isoler la voix de celui qui l'a en main.

Mais attention, pas de fausse joie ! Pour l'heure, rien n'indique que Sony intègrera bel et bien ces technologies dans ses nouvelles consoles. Alors, patience !