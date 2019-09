Plan Coeur revient pour une saison 2 en octobre prochain

Carton plein pour cette série 100% française ! Produit par Netflix et diffusé il y a quelques mois sur la plateforme de vidéos à la demande, Plan Coeur est de retour pour une deuxième saison le 11 octobre prochain. Si l'on en croit le communiqué émis par le géant américain, "Quelques mois ont passé depuis qu’Elsa a découvert la vérité sur Jules et qu'elle a décidé de faire un break à ‘Buenos Aires’. Milou et Antoine ont découvert les joies de la parentalité, couches lavables comprises, Charlotte est investie à 200% dans Pinkars. De retour à Paris, est-ce qu’Elsa parviendra à pardonner ses meilleures amies ? Et surtout a-t-elle ouvert la porte à l'amour ?" Telle est la question !

Pour rappel, Plan Coeur raconte l'histoire d'une célibataire au cœur brisé, Elsa, qui va tomber amoureuse d'un jeune homme séduisant et, en apparence, parfait. Le hic ? Ce sont ses deux amies de toujours, Milou et Charlotte qui ont embauché cet escort boy pour lui redonner foi en la vie. Malheureusement pour tout le monde, les choses ne vont pas vraiment se dérouler comme elles le devaient. Une série décalée, très drôle et totalement dans l'air du temps.