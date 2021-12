Plan Cœur : La saison 3 débarque bientôt et on a déjà la bande-annonce (VIDEO)

Elle figure parmi nos séries françaises préférées ! Révélé en 2018, ce programme original Netflix s'est très vite intégré dans notre liste des favoris. Et pour cause. Drôle, incisive et véritable reflet de la société actuelle, Plan Cœur est loin de la série romantique niaise qu'on a vue et revue. Après deux premières saisons dès plus marquantes, elle revient donc le 1er janvier prochain pour une seconde partie qu'on espère tout aussi réussie. Alors, pour nous mettre l'eau à la bouche, le géant américain vient de publier la seule et unique bande-annonce sur YouTube. On regarde.

Dans ce court extrait vidéo, on constate donc que le groupe se divise de plus en plus. La raison ? Le fait que Charlotte soit tombée amoureuse de l'ex petit copain de Elsa. "Tu veux ma vie ?" lui balance t-elle en lui montrant un test de grossesse. Il n'en faut alors pas plus à Emilie pour tenter le tout pour le tour et essayer de rabibocher ses deux meilleures amies. Tandis que l'une se lance en politique, l'autre essaye par tous les moyens de faire un enfant avec son petit-ami? le fameux Julio, au cœur de l'intrigue de la première saison. Une vidéo très animée où, une fois de plus, toutes les émotions seront sollicités. A noter également que ce troisième chapitre sera le dernier du programme français. Rendez-vous pour la nouvelle année !