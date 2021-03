Plan Coeur : Fin de tournage pour la dernière saison du programme (PHOTOS)

Elle figure parmi nos séries françaises préférées ! Révélé en 2018, ce programme original Netflix s'est très vite intégré dans notre liste des favoris. Et pour cause. Drôle, incisive et véritable reflet de la société actuelle, Plan Cœur est loin de la série romantique niaise qu'on a vue et revue. Après deux premières saisons et un épisode spécial confinement plutôt bien réussis, le programme sera de retour dans quelques mois pour une troisième et ultime partie. L'occasion pour nous de faire nos adieux à Elsa, Charlotte et Milou, les trois personnages principaux...

Justement, il semblerait que Netflix ait publié sur sa page Facebook une publication exceptionnelle qui annonce la fin de la série. "Et c’est une fin de tournage pour la saison finale de Plan Coeur ! L’occasion de revoir tous ces visages qu’on adore" peut-on lire en légende d'un post comportant plusieurs clichés où l'on aperçoit des photos prises sur le tournage de la série. Une triste nouvelle pour les fans de ce show signé Noémie Saglio, Julien Teisseire et Chris Lang et un petit pincement au coeur de notre côté face à l'annonce de fin de l'un des programmes français qui nous avait le plus amusés ces dernières années.