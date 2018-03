Placebo, The Libertines... le Meltdown Festival de Robert Smith est lancé

25 ans, ça se fête. Pour marquer cet anniversaire, Robert Smith s'est entouré des meilleurs artistes de ces 40 dernières années - oui, c'est possible. Du 15 au 24 juin 2018, ils seront nomreux à se succéder au Southbank Centre (à Londres, Grande Bretagne). Ainsi, Placebo sera de la partie, tout comme The Libertines. A cette affiche déjà sympathique, ajoutez Manic Street Preachers, Mogwai, My Bloody Valentine, Nine Inch Nails et The Psychedelic Furs. Notez que d'autres noms seront bientôt annoncés !

Lorsqu'il évoque ce line-up d'exception, Robert Smith est plein de fierté : "C'est comme un rêve qui se réalise", avoue t-il. "Avoir ces 60 artistes (dont mes favoris) au même endroit pendant dix jours en juin prochain n'est pas sans challenge - comme mes prédécesseurs l'ont déjà remarqué, c'est difficile d'assembler ce puzzle psychédélique géant. Mais au fur et à mesure que les invités confirment au fur et à mesure que tout se met en place, je me pince - c'est vraiment ce qui est en train de se produire". Pour voir Placebo, il faudra se rendre au festival le 16 juin. Pour The Libertines, rendez-vous le dimanche 17 juin !