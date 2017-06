Placebo dévoile le clip de "Life's What You Make It".

Cela fait déjà deux décennies maintenant que Brian Molko et Stefan Olsdal font déferler sur le monde leur rock énervé empreint de mélancolie. En octobre dernier, Placebo fêtait ses 20 ans de carrière avec la sortie d’un best-of et d’un nouvel EP de six titres. On y retrouvait notamment le single « Jesus’ Son », un hymne lumineux et relativement optimiste, mais aussi une reprise du groupe Talk Talk intitulée « Life’s What You Make It ». C’est justement ce titre que Placebo a décidé d’illustrer par un clip vidéo. Réalisé par Sasha Rainbow, celui-ci a été filmé à Agbogbloshie, une banlieue du Ghana connue pour être la destination finale des déchets d’équipements électriques et électroniques en provenance des pays industrialisés. On y voit de très jeunes garçons danser au milieu de piles d’ordinateurs et de téléphones portables, tout en mimant les paroles de « Life’s What You Make It » sur la voix de Brian Molko.

La beauté des images est autant saisissante que dérangeante en particulier au regard de l’actualité, à savoir la décision de Trump de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris. « Je pense que c’est important de préciser que le clip n’est pas anti-technologie, a expliqué le chanteur dans The Independent. Ce serait ridicule, étant donné à quel point elle enrichit nos vies. […] Nous espérons néanmoins que ce clip fera réfléchir les gens au sujet des répercussions que cela entraîne lorsqu’on se contente de simplement jeter les équipements technologiques qui ne fonctionnent plus. Il existe de nouveaux moyens ingénieux de les recycler aujourd’hui. » Après une série de concerts français à l’automne 2016, Placebo poursuit actuellement sa tournée et sera à l’affiche de nombreux festivals européens. Le duo sera de retour en France en juillet pour se produire au festival Beauregard, puis dans les Arènes de Nîmes et enfin au festival de Landernau.