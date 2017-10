Vingt ans de carrière, ça se fête. Et pour célébrer l’évènement, Placebo écume les scènes du monde entier depuis mars 2016. Pendant un an et demi, le groupe s’est donné pour mission de faire avant tout plaisir à ses fans en rejouant ses plus grands succès, notamment des titres des premiers albums rarement interprétés en live. Après de nombreuses dates françaises et notamment un concert au festival Beauregard cet été, le A Place For Us To Dream Tour s’achèvera le mois prochain à la Brixton Academy de Londres. « Il s’agit sans aucun doute de la tournée la plus commerciale de notre carrière en ce qui concerne les chansons que nous jouons, a récemment affirmé Brian Molko. Notre dernier single ‘Jesus Son’ et la reprise de Talk Talk ‘Life Is What You Make It’ sont probablement deux des chansons les plus commerciales que nous ayons faites. Nous avons tendance à réagir violemment contre ce qu’on a fait juste avant, alors il est fortement probable que le prochain album s’apparente à un acte suicidaire pour notre carrière ! » Autrement dit, Placebo est bien décidé à surprendre ! Et ces nouvelles chansons alors, parlons-en. Interviewé par le NME, Brian Molko a révélé que Placebo travaillait actuellement sur l’écriture du prochain album. « J’ai déjà commencé à l’écrire. Tout ce que je peux dire à propos de ce nouvel album, c’est que j’aimerais vraiment écrire quelque chose qui reflète toute la douleur, la frustration et les tragédies que nous, en tant d’espèce, expérimentons aujourd’hui. C’est ce que j’ai en tête tout particulièrement pour ce nouvel album. »

Le chanteur a également été interrogé sur le décès de David Bowie, qui a largement contribué à faire décoller la carrière de Placebo dans les années 1990. « Je ne sais pas s’il a directement inspiré le nouvel album mais ce qui est sûr, c’est que j’ai passé beaucoup de temps à méditer sur ce que Bowie m’a dit au cours des cinq ou six ans où nous avons tourné avec lui, quand je faisais partie de son entourage. Il était mon ami et mon mentor et m’a donné beaucoup de conseils. » Pour donner forme aux chansons qui composerons ce huitième opus, Brian Molko a expliqué qu’il expérimentait un nouveau processus créatif. « En fait, j’ai laissé tomber toutes les méthodes que j’utilisais dans le passé. Je teste de nouvelles techniques d’écriture. Par exemple en ce moment, j’écris une chanson sur des Post-it, exactement comme le faisaient Bowie et William Burroughs. Pour d’autres chansons j’utilise une autre technique, qui consiste à commencer par le titre et à travailler la chanson à l’envers. Je n’avais jamais fait ça avant. J’essaye juste de me stimuler et de maintenir mon intérêt en changeant ma façon de travailler. » Il y a donc du changement dans l’air chez Placebo ! D’autant plus que depuis le départ du batteur Steve Forrest, Brian Molko et Stefan Olsdal ont décidé de poursuivre l’aventure comme ils l’avaient commencée : en duo. « Je déconstruis mes méthodes d’écriture et je les reconstruis de manière totalement différente pour le prochain album. Il pourrait y avoir de grosses surprises… » Le dernier album de Placebo, intitulé Loud Like Love, est sorti en 2013.