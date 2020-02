Placebo annonce un concert en France !

ENFIN ! Après des années d'attente, le public français va retrouver Brian Molko et sa bande. Il y a quelques semaines, Placebo annonçait l'arrivée d'un huitième album - et évidemment, cet opus, il faudra le défendre sur scène. Et justement, le 4 juillet prochain, Placebo sera la tête d'affiche du festival l’American Tours Festival (basé à Tours).

La dernière fois que le groupe se produisait en France, c'était en 2017, lors du festival Fête du Bruit. Après plus de trois ans, ils seront donc bientôt de retour sur le sol français et qui sait, peut-être profiteront-ils de ce concert à venir pour jouer un nouveau morceau ? Patience !

Toutes les informations relatives à l'American Tours Festival sont à retrouver ICI.