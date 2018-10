Pitchfork Music Festival Paris : 3 choses à savoir avant la nouvelle édition ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas, le festival existe depuis 2011 et chaque année, la programmation se veut plus ambitieuse et pointue. Les amateurs de sons novateurs et éclectiques y trouveront facilement leur compte ! C'est pour quoi, pour être bien préparé, il y a deux ou trois petites choses à savoir. C'est parti !

Pour cette huitième édition, le Pitchfork Music Festival Paris se tiendra sur trois jours. Soit du 1 au 3 novembre. Eh oui, le festival mise sur l'automne, la brume matinale,les feuilles volantes -quoique on fait face à une ère glacière, en ce moment, et c'est plutôt tant mieux. De sorte, vous pourrez vous réchauffer avec le programme de folie qu'il réserve ! Rien de mieux qu'un bon festival pour affronter le froid...

As Usual ! On ne prend pas de risque et on mise sur les petites habitudes, toujours efficaces. Comme tous les ans, le festival se tiendra à la Grande Halle de la Villette de Paris. Un espace convivial pour vous accueillir et vous faire passer un bon moment. Entre potes, en famille ou en amoureux, il y en aura pour tout le monde !

Qui dit festival dit forcément line-up. Et celui du Pitchfork est à la pointe. Le Pitchfork Music Festival Paris reste fidèle à ses idées et ses envies. C'est pourquoi pour cette nouvelle édition, il vous propose un large panel, éclectique, novateur et ambitieux. On parle notamment d'Etienne Daho, CHVRCHES, Bon Iver, Mac DeMarco, Boy Pablo et bien d'autres encore. De quoi assurer votre journée et/ou votre soirée, dans les meilleures conditions !