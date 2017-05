Pitchfork Music Festival Paris 2017 : La classieuse programmation à découvrir

Pour son édition 2017, le Pitchfork Music Festival Paris refait les choses en grand en proposant à ses festivaliers une programmation pointue à souhait. Accrochez-vous, c’est le meilleur de la musique indé du moment qui est représenté, avec de belles exclus en prime. The National, Run The Jewels, Talaboman, Bicep, The Blaze, Sylvan Esso et This is The Kit avaient déjà été initialement annoncés et pas moins de sept nouveaux noms viennent d’être rajoutés à l’affiche. Jungle qui devrait donc bientôt annoncer son retour, Isaac Delusion et sa pop lumineuse mais aussi Ride, BADBADNOTGOOD, Polo & Pan, Cigarettes After Sex et Sigrid seront également de la partie. Qu’est-ce que vous attendez encore pour prendre vos places ?

Le Pitchfork Music Festival tout droit importé de Chicago est organisé par le prestigieux magazine du même nom et constitue un événement musical incontournable outre-Atlantique. Il est plutôt intéressant de constater du coup que le public étranger est presque aussi important que l’audience française. D’autres artistes seront annoncés dans les mois à venir et les early tickets sont encore disponibles sur la billetterie officielle de l’événement. Rendez-vous donc les 2, 3 et 4 novembre prochains à la Grande Halle de la Villette !