Le film ne sortira que dans un an dans les salles françaises mais on peut déjà se régaler de la première bande-annonce ! Pitch Perfect 3 s'annonce comme l'ultime volet des aventures des Barden Bellas, le groupe d'acapella fictionnel le plus célèbre au monde. Beca, Fat Amy, Chloé et les autres sont désormais diplômées et semblent galérer à garder leur job ou à réussi dans la chanson. Mais avant de tirer définitivement leur révérence, nos héroïnes vont se lancer dans l'ultime concours de leur carrière, celui s'annonce plus difficile que jamais puisqu'elles sont désormais en compétition avec des groupes utilisant... des instruments !

Tous les personnages ayant fait le succès de la saga Pitch Perfect seront donc de retour sur grand écran pour le dernier volet des aventures des Bellas, y compris Hailee Steinfeld (qui joue la novice Emily) qui avait fait son apparition dans le deuxième volet. D'autres nouvelles têtes seront également de la partie, dont Ruby Rose ( vue et très appréciée dans la saison 3 d'Orange Is The New Black) mais aussi DJ Khaled (probablement dans son propre rôle). Au vu des premières images distillées par la bande-annonce, cet ultime film s'annonce comme particulièrement spectaculaire. A découvrir dans les salles françaises le 16 mai 2018 !