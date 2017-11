Pitch Perfect 3 dévoile un superbe mash up de la cup song et Freedom (George Michael) 

Le troisième volet de Pitch Perfect, comédie musicale filmée parmi les plus hype de la décennie, sortira dans les salles françaises le 27 décembre prochain. Dans Pitch Perfect 3, les Bellas se réuniront une ultime fois pour partir en tournée à l'étranger, frustrées par leurs carrières professionnelles respectives. Becca ( Anna Kendrick), Chloe ( Britanny Snow), Aubrey (Anna Camp), Fat Amy ( Rebel Wilson), Emily (Hailee Steinfeld) et toutes les autres seront de retour pour Pitch Perfect 3 et le film s'annonce plus explosif que jamais. Dans le cadre de la promotion du film, une vidéo réunissant l'essentiel du cast et des participants de The Voice Etats-Unis a été dévoilée. La troupe reprend pour l'occasion le Freedom de George Michael et la Cup Song (aka When I'm Gone), rendue célèbre par le premier volet de Pitch Perfect, dans un seul et même mash up.

Pitch Perfect 3 devrait être le dernier volet des aventures des Bellas, le groupe a capella fictionnel le plus célèbre au monde (après les New Directions de Glee bien sûr), même si Anna Kendrick a plaisanté sur Twitter sur le fait qu'un Pitch Perfect 9, mettant en scène deux ex membres de Bellas reprenant des chansons d'Abba dans un restaurant miteux, serait une super bonne idée. En attendant, le volet qui sortira pendant les fêtes de fin d'année mettra Ruby Rose (Orange Is The New Black ) en compétition avec les Bellas et DJ Khaled fera également un cameo dans le film. On devrait donc se régaler pour la troisième fois avec la troupe des Bellas. Rendez-vous dans un peu plus d'un mois dans les salles françaises !