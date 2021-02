Piste Une : Yungblud interprète Cotton Candy a capella (VIDEO)

Il est l'un des jeunes artistes les plus prisés : Yungblud s'est imposé sur la scène indé d'abord au Royaume-Unis puis, au fur et à mesure, dans toute l'Europe. Avec des morceaux tels que Parents ou, plus récemment, Cotton Candy, le jeune artiste a su présenter son univers. De passage dans les studios de Virgin Radio, l'artiste, qui ne rentre dans aucune case et qui nous encourage à faire de même, nous a offert une version puissante (et a capella) de son single Cotton Candy. Voyez plutôt :

Avant Yungblud, des artistes tels que Vianney, Jérémy Frérot ou encore Gaël Faye s'était essayés à l'exercice. Retrouvez Piste Une en podcast, juste ICI !