Pirates des Caraïbes 5 se dévoile dans un nouveau trailer

Plus que deux mois avant de découvrir le cinquième volet de Pirates des Caraïbes. Intitulée La Vengeance de Salazar, cette suite met en scène le capitaine Jack Sparrow confronté au capitaine Salazar, un ennemi qu'il a fait sombrer jadis dans le Triange des Bermudes. Comme toujours dans Pirates des Caraïbes, les morts ne le restant jamais longtemps et Salazar est bien décidé à se venger et à mettre fin aux pirates. Voilà Jack partit à la recherche du Trident de Poséidon, censé lui permettre de régner sur toutes les mers. En chemin il rencontre Henry Turner, fiston de Will, et Carina Smyth, une jeune et talentueuse astronome. De nouveaux personnages que l'on peut découvrir dans le tout nouveau trailer proposé par Disney.

Si on est content d'en découvrir un peu plus sur les "remplaçants" de Orlando Bloom ( Will Turner) et Keira Kinightley (Elizabeth Swann), on a hâte que Disney en révèle plus sur la présence de Paul McCartney. Le musicien a été casté dans un mystérieux rôle dont on ne sait rien pour le moment. Ce n'est pas la première fois qu'un rockeur fait une apparition dans la saga Pirate des Caraïbes. Dans le troisième volet des aventures de Jack Sparrow et consorts, Jusqu'au bout du monde, Keith Richards pointait le bout de son nez en capitaine Teague aka le père du célèbre pirate !