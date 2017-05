Plus que quelques jours avant la sortie du nouveau Pirates des Caraibes ! Alors que l’avant-première française se déroule aujourd’hui à Disneyland Paris en présence de Johnny Depp et Orlando Bloom, on fait connaissance avec l’un des nouveaux personnages du film et pas des moindres. Dreadlocks, longue barbe emmêlée et tricorne… Paul McCartney a rejoint le casting de Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar et apparait méconnaissable sur la nouvelle affiche du film ! Le chanteur a troqué sa guitare pour enfiler le costume du parfait pirate et rejoindre le gang de Jack Sparrow dans le 5ème épisode de la saga. C’est via Twitter que le musicien légendaire a dévoilé la première photo de son personnage et on doit dire que le résultat est plutôt surprenant ! Jugez plutôt…

A première vue, on doit dire que Paul McCartney n’a pas l’air particulièrement avenant et pour cause : il jouera le rôle d’un gardien de prison… Ce n’est pas la première fois qu’un musicien iconique apparait dans Pirates des Caraïbes. Il y a quelques années, le guitariste des Rolling Stones Keith Richards avait lui aussi rejoint la franchise Disney pour incarner le père de Jack Sparrow dans Pirates des Caraibes 3 : Jusqu’au bout du monde puis Pirates des Caraibes 4 : La Fontaine de Jouvence. Johnny Depp, Orlando Bloom et Keira Knightley, le trio original de la saga, seront tous de retour pour ce nouveau chapitre. Le plus célèbre des pirates se lancera à la rechercher du Trident de Poséidon afin d’échapper aux griffes du terrible capitaine Salazar, interprété par Javier Bardem. Pour découvrir le film, rendez-vous le 24 mai !