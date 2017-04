Il s’agit sans aucun doute de l’un des films les plus attendus de l’année. Six ans après La Fontaine de Jouvence, Disney prépare la sortie du cinquième volet de sa saga à succès, Pirates des Caraïbes. Dans ce nouveau film intitulé La Vengeance de Salazar, Johnny Depp reprendra bien évidemment le costume du célèbre capitaine Jack Sparrow et se lancera à la recherche du légendaire Trident de Poséidon afin d’avoir une chance de sauver sa peau. Mais ce que les fans attendent avec beaucoup d’impatience c’est aussi le grand retour d’un personnage emblématique, celui de Will Turner ! Le pirate intrépide campé par Orlando Bloom dans les trois premiers films de la saga retrouvera effectivement son vieil ami Jack pour de nouvelles aventures. Déjà aperçu dans une des bandes annonces de Pirates des Caraïbes 5, Orlando Bloom apparait à nouveau quelques secondes dans le dernier trailer du film. On regarde ça juste ici :

Pour ceux qui auraient manqué quelques passages de l’histoire, le beau Will Turner, absent dans La Fontaine de Jouvence, était devenu capitaine du Hollandais Vollant à l’issue du troisième film, Jusqu’au Bout du Monde. Frappé depuis d’une malédiction, il ne peut désormais revenir sur la terre ferme qu’un seul jour tous les dix ans. La Vengeance de Salazar marquera donc les retrouvailles de Will et son jeune fils Henry (Brenton Thwaites) après des années de séparation. Elizabeth sera-t-elle également de la partie ? Il se murmure en tout cas que Keira Knightley pourrait faire son retour au casting de Pirates des Caraïbes 5 dans le plus grands des secrets. Pour le moment, encore quelques semaines de patience, Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar débarque sur nos écrans le 24 mai 2017 !