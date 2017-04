Le mois prochain, direction les Caraïbes ! Le célèbre capitaine Jack Sparrow et son équipage reprennent du service pour une nouvelle aventure rocambolesque. Pourchassé par Salazar, un monstrueux capitaine fantôme qui lui reproche la mort de son frère, Jack aura une nouvelle fois du souci de se faire. Il tentera de sauver sa peau – et celles de tous les autres pirates vivants - en partant à la recherche du Trident de Poséidon, relique qui offre à celui qui la possède le contrôle total des mers. Pour l’aider dans sa quête, notre pirate favori pourra compter sur son acolyte de toujours, le seul et unique Will Turner (Orlando Bloom) qui apparait dans un nouveau trailer ! Absent du précédent volet, le capitaine du Hollandais Vollant sera enfin de retour après 10 ans passés en mer. Vous l’aurez compris, l’heure sera aux retrouvailles, mais aussi aux rencontres. Outre ces deux anciens personnages, de nouvelles têtes feront leur apparition dans l’entourage de Jack Sparrow. Disney vient d’ailleurs de dévoiler les posters de ces nouveaux pirates !

Car Pirates de Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar sera également une histoire de famille. Ainsi, le beau Brenton Thwaites campera le rôle de Henry Turner, le jeune fils de Will et Elizabeth. Désormais enrôlé dans la Royale Navy, il se lancera à la recherche de son père et accompagnera Jack à bord de son nouveau navire, le Dying Gull. Kaya Scodelario se glissera dans la peau de la brillante Carina Smyth, une jeune astronome en possession de précieuses informations sur le Trident. Elle devra donc échapper aux griffes de Salazar, interprété par le génial Javier Bardem. Quand à Geoffrey Rush, il rempile lui aussi pour un cinquième film sous les traits du capitaine Barbossa, toujours flanqué de son fidèle singe Jack. Pour tout savoir sur Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar, rendez-vous dans les salles de cinéma dès le 24 mai prochain…