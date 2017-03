Cet été, embarquez à nouveau pour les Caraïbes ! Près de six ans après Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, Jack Sparrow et son équipage reprennent du service. Dans ce 5ème volet intitulé La Vengeance de Salazar, le célèbre pirate devra affronter son ennemi (encore un !) le monstrueux capitaine Salazar, qui semble bien décidé à éradiquer tous les pirates de l’océan. Après avoir dévoilé plusieurs trailers explosifs, Disney a partagé un court making-of du film afin de plonger les fans de la saga dans les coulisses du tournage ! On y découvre notamment de nombreux extraits inédits, parmi lesquels d’impressionnantes scènes d’actions qui ont nécessité des milliers de figurants sur le plateau.

Au programme de ce nouvel épisode : des lieux splendides, de l’humour et beaucoup d’action, mais aussi de nouveaux personnages ! En effet, si Jack Sparrow (Johnny Depp) et Barbossa (Geoffrey Rush) seront encore une fois de la partie, un vent de fraicheur va souffler sur ce 5ème film… L’acteur Brenton Thwaites incarnera officiellement Henry Turner, le fils d’Elizabeth Swann (Keira Knightley) et Will Turner (Orlando Bloom). Jeune marin de la Royal Navy, il se retrouvera empêtré dans les nouvelles aventures de Jack Sparrow et fera la connaissance de Carina Smyth (Kaya Scodelario), une brillante astronome. Tout ce petit monde se lancera donc à la recherche du légendaire Trident de Poséidon, afin de sauver une nouvelle fois la tête de Jack… On imagine que les retrouvailles de la famille Turner sont également à prévoir, puisqu'Orlando Bloom sera lui aussi de retour sur la terre ferme après dix ans à écumer les océans à bord du Hollandais Volant. Pour découvrir Pirates des Caraïbes 5 : La Légende de Salazar, rendez-vous le 25 mai 2017 !