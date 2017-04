X Files de retour sur les écrans, c'est confirmé et c'est une drôlement bonne nouvelle pour les fans. Côté ciné on a aussi une nouvelle pour les fans de Pirates des Caraïbes, de Jack Sparrow et de ses acolytes fous. Dans le cinquième volume de la saga, il semblerait que notre adoré Will Turner, joué par Orlando Bloom soit de retour, mais malheureusement pas dans les meilleures conditions. Souvenez-vous, la dernière fois que l'on a vu son petit minois, le pirate prenait la place de Davy Jones en tant que capitaine de Hollandais Volant étant donné qu'il avait dû poignarder le cœur de ce dernier, sans quoi il serait décédé. Sauf que si vous avez une mémoire pas trop mauvaise, vous vous souvenez aussi que Davy Jones n'était pas tellement une beauté fatale puisqu'il était en grande partie un poulpe. Selon une nouvelle rumeur (et une nouvelle photo), il semblerait que Will Turner ait suivi ses pas...

Clairement, c'est pas la joie pour Will Turner

Dans Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar, Jack Sparrow se retrouve encore un peu plus dans l'embarras puisqu'il a clairement pourri les missions du sus-nommé Capitaine Salazar dans sa folle jeunesse, mais ce n'est pas le seul soucis que Johnny Depp va avoir dans ce nouveau long-métrage. Selon la rumeur donc, Will Turner et sa face de coquillage semble avoir l'intention de s'en prendre à Jacky puisqu'il serait du côté des... méchants ! Un retournement de situation qu'on n'aurait pas cru possible, surtout quand on sait que Jack est la raison pour laquelle Willy voit sa meuf Elizabeth une fois tous les 10 ans et qu'il a des coquillages qui lui poussent directement sur le menton. Suspens, donc ! Mais si vous êtes plus séries, c'est par ici que ça se passe puisque les premières photos officielles de la saison 7 de Game of Thrones ont été dévoilées !