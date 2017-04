Héroïne badass des trois premiers films de la célèbre franchise Disney, Keira Knightley avait quitté Pirates des Caraïbes en 2007. Il faut dire que pour Elisabeth Swann, les choses ne s’étaient pas vraiment déroulées comme prévu. Si la jeune femme avait finalement épousé Will Turner en pleine bataille contre Davy Jones, son bonheur avait été de courte durée. Devenu capitaine du Hollandais Volant à l’issu du combat, Will avait été frappé d’une malédiction qui le rend immortel et l’oblige à passer 10 ans en mer pour un seul jour sur terre. Dans le nouveau volet de Pirates des Caraïbes, l’heure sera pourtant aux retrouvailles. De nombreuses rumeurs affirmaient que Keira Knightley serait de retour au casting, et c’est aujourd’hui confirmé : l’actrice de 32 ans fait de nouveau partie de l’aventure ! Découvrez les premières images d’Elisabeth Swann dans Pirates des Caraibes 5 : La Vengeance de Salazar.

Orlando Bloom sera lui aussi de retour sous les traits de Will Turner et fera enfin la rencontre de son jeune fils Henry (Brenton Thwaites). Mais que serait Pirates des Caraïbes sans notre capitaine favori, le célèbre Jack Sparrow ? Johnny Depp retrouvera évidemment son costume de pirate et devra à nouveau se battre pour sauver sa peau. Alors que le terrifiant capitaine Salazar est à ses trousses, Jack se lancera à la recherche du Trident de Poséidon, relique qui offre à celui qui la possède le contrôle total des mers. Aventure, humour mais aussi amour seront donc au programme de ce 5ème volet de Pirates des Caraïbes, attendu dans les salles de cinéma le 24 mai !