Pirates des Caraibes 5 hacké, une rançon demandée

Annoncé en janvier 2011, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar sortira enfin le mercredi 24 mai prochain. Ce cinquième volet arrive donc six ans après le dernier épisode La Fontaine de Jouvence et verra notamment les grands retours de Will Turner (Orlando Bloom) et Elizabeth Swan (Keira Knightley). Johnny Depp campe de nouveau le rôle de l’imprévisible Jack Sparrow qui sera à la recherche du Trident de Poséidon avec le capitaine Salazar à ses trousses. Il croisera lors de sa quête un certain Henry Turner qui n’est autre que le fils d’Elizabeth et Will… Bref, Disney nous réserve encore une fois un film bourré d’humour, d’aventure et aussi d’amour mais la sortie de Pirates des Caraïbes 5 risque malheureusement de ne pas se passer comme prévue. Selon le Hollywood Reporter, des hackers se seraient emparés des images de La Vengeance de Salazar et menacent de les diffuser si Disney ne paie pas de rançon !

Le PDG de la firme américaine a confirmé l’information mais refuse cependant de révéler le nom du film concerné. Le site Deadline affirme de son côté qu’il s’agit de Pirates des Caraibes : La Fontaine de Jouvence, ce qui tombe vraiment mal à quelques jours seulement de la sortie du film… Cette affaire surgit à peine deux semaines après qu’un hacker ait menacé Netflix de leaker les dix premiers épisodes de la saison 5 d’Orange Is The New Black. Le site ayant refusé de payer la rançon, les pirates se sont alors exécutés… Espérons qu’il n’arrivera pas le même sort à l’une des plus grosses sorties de l’année de Disney !