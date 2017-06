Vous le savez, Pirates des Caraïbes est actuellement au cinéma. Jack Sparrow revient dans un nouveau volet riche en rebondissements et visiblement, les fans de The Walking Dead ont de bonnes raisons de penser que, peut-être, le film et la série culte sont liés. Pour tout comprendre, il faut repartir dans la saison 6, à l'époque où Rick et ses acolytes voulaient faire passer Gregory (leader de Hilltop) pour mort. Pour ça, il leur fallait une tête qui ressemble assez à la sienne. Et parmi les têtes sculptées, on en trouvait une faites à partir des traits de Johnny Depp en personne. Alors, pourquoi ne pas rendre la pareille ?

Dans le film, quand Jack se retrouve à la guillotine, il ne sait d'abord pas à quoi elle sert. Et puis, très vite, il comprend : il suffit qu'il voit le panier posté en face de lui (où des têtes gisent encore) pour qu'il réalise. Les fans de The Walking Dead pourront donc essayer de voir s'il y aperçoivent une tête qui ressemblerait à celle d'Andrew Lincoln - comme une réponse au caméo de The Walking Dead.

Comicbook a mené l'enquête mais pour l'instant, Disney n'a pas confirmé la théorie des fans. Il faudra donc prêter attention quand verrez la scène !