Six ans après la sortie de La Fontaine de Jouvence, le nouvel épisode de Pirates des Caraïbes arrive en salle ce mercredi 24 mai en France. La Vengeance de Salazar suivra de nouveau les incroyables aventures de Jack Sparrow (Johnny Depp) poursuivi par le terrible Salazar qui veut faire payer au pirate sa défaite quelques années auparavant. Jack lui de son côté sera à la quête du trident de Poséidon et tombera durant ses recherches sur Henry Turner (Brenton Thwaites), qui n’est autre que le fils de Will Turner (Orlando Bloom) et Elizabeth Swann (Keira Knightley)… Et oui, dans ce nouveau volet la famille Turner qui s’est donc agrandie fera son grand retour ! Le film s’annonce être encore une fois une belle épopée pleine d’aventure, d’humour et d’amour qu’on a hâte de retrouver en salle. Afin de vous faire encore un peu patienter, découvrez deux nouveaux extraits inédits !

Dans le premier extrait, on assiste à la première rencontre entre Jack Sparrow et Henry Turner, qui a bien du mal à croire que le célèbre pirate qu’il recherche depuis si longtemps n’est autre que ce prisonnier bourré et sans pantalon devant lui. Le second extrait quant à lui, met en scène une énième exécution avortée du capitaine Jack Sparrow à qui on demande comment il préfèrerait se faire exécuter (guillotine, pendaison ou mort par peloton). De quoi nous donner encore plus envie de retrouver le plus loufoque des pirates dans La Vengeance de Salazar ce mercredi 24 mai dans les salles françaises ! Et pour vérifier si vous êtes à jour, tentez notre quizz sur Pirates des Caraïbes.