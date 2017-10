Après une longue pause personnelle, Pink est de retour avec un nouvel album particulièrement attendu : Beautiful Trauma. Un projet qu'elle dévoile doucement mais sûrement puisque aujourd'hui, elle présente un troisième extrait, Whatever You Want qui succède à What About Us, et à son clip qui a déjà été vu plus de 77 millions de fois, et à la chanson éponyme du disque. Un nouveau titre qui fait la part belle à la voix puissante de la chanteuse et reste dans les oreilles grâce à l'entêtante répétition du refrain. Pour la lyric video de Whatever You Want, Pink a choisi des images picturales audacieuses et riches de sens.

Pour célébrer dignement son retour, l'américaine a voulu gâter ses fans. La sortie de Beautiful Trauma, prévue pour le 13 octobre, sera accompagnée d'un documentaire intitulé On The Record qui nous offre une plongée dans les coulisses de la préparation du projet. Entre commentaires de la chanteuse et images backstage, l'auteure-compositrice-interprète nous montre combien il est difficile de jongler une carrière d'artiste de renommée internationale avec une vie de famille équilibrée. Pour autant, force est de reconnaître que, malgré ces difficultés, Pink et son incroyable énergie avaient manqué au paysage musical mondial !