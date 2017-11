Pink : What About Us, une chorale d'enfants du monde entier l'interprète pour la journée de l'enfance 

Vous trouviez la chanson What About Us de Pink particulièrement émouvante ? Vous aviez été séduits par la reprise de Liam Payne ? Tout ça c'était avant de voir le clip de l'Unicef où la chanson de Pink est repris par des centaines d'enfants de toutes les nationalités du monde ! A l'occasion de la Journée Mondiale de l’Enfance qui se tiendra le 20 novembre prochain l'Unicef et Pink se sont associés pour créer une vidéo mémorable. " Pour cette journée mondiale de l'enfance, je m'associe à l'UNICEF pour rappeler au monde que les voix des enfants et des jeunes comptent et que leurs points de vue doivent être inclues dans les décisions qui forgeront leur futur" a ainsi déclaré la chanteuse.

Pink a également précisé dans sa déclaration " Je suis excitée de prêter What About Us à une prise de contrôle mondiale des enfants le 20 novembre alors que l'on célèbre le fait que les enfants, tout autour du monde, puissent parler des problèmes qui les affectent". Joli geste de la part de l'américaine, et qui ne surprend pas vraiment de sa part. En août dernier à l'occasion des MTV VMA's l'artiste avait adressé un émouvant discours à l'intention de sa fille. Pink est en plein promotion de son nouvel album, Beautiful Trauma. A partir de mars 2018, elle entamera d'ailleurs une nouvelle tournée pour laquelle on attend toujours qu'une date française soit annoncée.