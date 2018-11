Pink : Une nouvelle date à l'U Arena prévue pour 2019 ?

Pink en concert à Paris, c'est un doux rêve que caressaient les fans depuis des années. Et il y a quelques mois, miracle, Pink a annoncé qu'un concert serait programmé en juillet prochain à l'U Arena de Nanterre. Evidemment, les fans n'ont pas perdu de temps à acheter leurs places : le concert était complet en cinq minutes à peine (un exploit). Mais une seule date pour une artiste attendue sur le territoire depuis des années, c'est peu. Virgin Radio vous a fait gagner des places mais on ne va pas se mentir, ce n'était pas assez pour combler tous les fans de la chanteuse. Or, il y a quelques jours, une rumeur a redonné un peu d'espoir : Pink allait-elle vraiment annoncer une seconde date ?

Alors, on ne s'emballe pas. Rien n'est officiel, rien n'a été annoncé par la salle, ni même par l'artiste. Pour l'heure, même s'il est quasi certain qu'un second concert sera programmé, aucune date n'a encore été annoncée. En ce qui concerne les places, il faudra patienter - probablement jusqu'à janvier. Alors on respire et, on patiente !