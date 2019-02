Pink tease Walk Me Home, son nouveau single

Le 20 février prochain sera un grand jour pour Pink ! Celle qui nous a offert Beautiful Trauma sera de retour dans les charts avec un nouveau single, intitulé Walk Me Home. Teasé sur les réseaux sociaux, ce dernier tâtera le terrain pour le prochain album de la chanteuse américaine annoncé il y a quelques semaines. Cet opus, intutilé Hurts To Be Human est attendu pour le courant de l'année 2019 et évidemment, nombreux sont les fans qui ont hâte de l'avoir entre les mains. Et le petit bonus, c'est que les fans français pourront probablement profiter de nouveaux morceaux en live.

Vous le savez sûrement, Pink fera escale en France en juillet prochain. Attendue à L'U Arena de Nanterre, la chanteuse renouera avec ses fans français après cinq ans d'absence. Et avant de l'applaudir sur scène, on découvrira donc ce single, dès le 20 février !