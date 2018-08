Pink : son concert à Sydney remis à plus tard pour cause de santé

Pink est actuellement en pleine tournée et celle ci passe, bien évidement, par le continent océanique. Et ce concentre même là-bas. Eh oui, pas moins de 42 concerts prévus en Australie dont 11 rien qu'à Melbourne, 9 à Sydney, 7 à Brisbane, etc. La Nouvelle Zélande n'est pas sans reste car la chanteuse devrait y faire un petit passage pour au moins 7 dates. Eh bah, ça en fait des concerts !

Oui mais voilà, hier on apprenait que Pink ne pourrait pas assurer la première date au Sydney's Qudos Bank Arena. Whaaaat ? Mais pourquoi donc ? Comme tout à chacun, il arrive parfois que des soucis de santé empêchent les artistes d'assurer le show. Et c'est exactement ce qui se passe pour Pink. L'interprète de Secrets ou encore Beautiful Trauma souffrirait, en effet, d'une infection respiratoire qui l'empêcherait de se produire sur scène. Aucun intérêt pour la star d'être essoufflée comme un bœuf et prendre des risques inutiles pour sa santé. Pink et Live Nation ont bien fait d'annuler ! Mais temporairement, seulement. Car, oui, il est prévu que la date du concert soit reprogrammé à un autre jour. Lequel ? On ne sait pas encore.

Enfin, quoi qu'il en soit Pink assurera tous les shows de sa tournée Beautiful Traum Tour Downunder. En attendant, on lui souhaite un prompt rétablissement !