Pink, Shawn Mendes, Synapson,... les meilleurs clips des artistes playlist Virgin Radio ! 

La playlist Virgin Radio est pleine de petites pépites et pour accompagner cette fin de journée, on s'est dit qu'il serait plutôt fun de s'attarder sur les meilleurs clips -qu'ils soient drôles, tristes, sombres ou colorés, des artistes qui passent à l'antenne. Alors bien sûr, on ne pourra pas tous les mettre et c'est bien dommage. En une sélection subjective, on vous balance le top 5 de nos clips préférés !

Next To Me est sans doute l'un des clips les plus doux du groupe. Tendre ballade, il nous transporte dans une relation amoureuse, compliquée et avortée par les aléas du quotidien. On aime l'histoire qu'il nous raconte même si l'issue en est triste...

Avec In My Blood, Shawn Mendes se dévoile sur ses problèmes d'anxiété et fait face à ses angoisses, illustré ici par une déchaînement des éléments. Le clip est à la fois épuré et concis. La floraison qui prend vie autour de son corps, presque statique et les rayons de soleil qui se faufilent sont rassurants.

Il est difficile de choisir LE meilleur clip de Panic ! At The Disco car la force du groupe se trouve à la fois dans la voix de Brendon Urie mais aussi dans sa créativité. Eh oui, le leader a de la suite dans les idées et n'hésite pas à aller toujours plus loin. Et parce qu'on surkiff son dernier single -et qu'on se le passe en boucle en rentrant du boulot, on a choisi High Hopes en top premier clip !

Build Me Up nous transporte dans un diner presque ennuyeux. Le point fort du clip -selon nous ? La folie qu'il dégage et l'hypothétique réalité alternative en association avec le précédent, Hide Away. L'impression de déjà vue nous oblige à nous interroger sur les nombreuses possibilités qu'il offre.

Pink est championne dans l'art de l'auto-dérision et son clip So What en est une preuve indéniable. Sorti lors de sa séparation d'avec Carey Hart -actuellement son époux, elle n'hésite pas à se moquer des relations de couple et semble être partisane de la YOLO attitude. Complètement déjantée, elle nous offre un clip assez drôle qui on doit l'admettre, reste facilement en mémoire !