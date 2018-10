Pink, Selena Gomez... les news musique de la semaine !

Pas de répit dans l'industrie musicale ! Si vous avez manqué les news les plus importantes cette semaine, alors prenez des notes. On commence avec Pink qui, en 2019, reviendra en France. La chanteuse investira l'U arena de Nanterre l'année prochaine et on préfère vous prévenir, il n'y en aura pas pour tout le monde. De son côté Camila Cabello a choisi son prochain single : Consequences. Et le clip est une réussite !

Le Beautiful Trauma Tour arrive en France !

On poursuit avec Lady Gaga, à l'affiche du film phénomène A Star is Born - aux côtés de Bradley Cooper. La chanteuse s'est d'ailleurs confiée au magazine Elle, expliquant que pour jouer ce rôle, elle a dû puisé dans son expérience personnelle. Et en parlant du film justement, sachez que Twenty One Pilots s'est offert une petite parodie (et c'est priceless).

Lady Gaga dans A Star is Born

Enfin, il nous faut finir sur une nouvelle dont on se serait bien passé : Jeudi dernier, le monde a appris l'hospitalisation de Selena Gomez suite à un choc émotionnel...