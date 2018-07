Pink : Secrets, son nouveau clip ! 

On connait Pink et son habitude d'envoyer du lourd. Elle l'a prouvé à de nombreuses reprises, notamment sur Try, What About Us ou encore Beautiful Trauma dans lequel elle s'illustre aux côtés de Channing Tatum.

Cette fois ci, la chanteuse nous offre Secrets, extrait de son album Beautiful Trauma sortie en octobre dernier. Un opus qui s'impose dans le monde entier et qui lui vaut d'être récompensé d'un quadruple disque de platine en Australie. Avec 1.8 millions de ventes dont 80 000 en France, Pink est au sommet. Tout va bien pour elle ! En pleine tournée mondiale, la chanteuse de trente huit ans continue de promouvoir l'album et a surtout profité de son passage en Australie pour tourner le clip de son dernier morceau, Secrets. Le tout, en une nuit ! Efficace cette Pink, non ? Ce n'est sans doute pas l'extrait que l'on retiendrait de l'album mais il fait ses preuves. Moins puissants que What About Us ou moins délirant que Beautiful Trauma, Secrets nous livre une excursion dans les rues australiennes et offre des images plutôt sensuels de la chanteuse et dont aucun stéréotypes n'est respectés. Femme/femme, homme/homme et homme/femme. On adore ! Un clip simple, certes, sans excès et agréable à regarder. Pink sait toujours comment attirer notre attention !

Bien sûr, on vous laisse découvrir le clip et vous forger votre propre opinion !