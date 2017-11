Pink reprend tous ses tubes dans le Carpool Karaoke avec James Corden

Les Carpool Karaoke se suivent, mais ne se ressemblent pas ! Après Lady Gaga, Selena Gomez, Justin Bieber, Madonna, Chris Martin, Adele, Ed Sheeran, Britney Spears, Harry Styles, Sia, Sam Smith, Miley Cyrus, Bruno Mars et plus encore, c'était au tour d'une autre superstar de monter en voiture avec James Corden pour le célèbre segment de son émission The Late Late Show diffusée sur CBS. En pleine promotion de son nouvel album réussi Beautiful Trauma, Pink s'est prêtée au jeu du Carpool Karaoke le temps de quelques minutes aux côtés de l'animateur britannique ! Et le résultat est comme d'habitude très cool : blagues, tubes et virée dans les rues de Los Angeles... C'est le programme du Carpool Karaoke à découvrir juste en dessous !

Les fans de Pink attendaient la participation de leur idole au Carpool Karaoke depuis longtemps. Et ils ne devraient pas être déçus ! Avec sa bonne humeur habituelle et sa voix incroyable, Pink a repris les plus gros tubes de sa carrière et quelques titres de son dernier album : "What About Us", "Get the Party Started", "Beautiful Trauma", "Raise Your Glass" et même un court extrait de "Just Like A Pill" dans des conditions insolites (à voir à la fin du Carpool) ! On peut aussi la voir danser comme une pro avec James Corden avant de se livrer sur son premier chagrin d'amour que lui a causé Bon Jovi (qu'elle idolâtrait) ou sur ses débuts dans l'industrie quand elle assurait la première partie de NSYNC, à 19 ans. On adore ! Ne manquez pas le documentaire On The Record qui nous plonge dans les coulisses de Beautiful Trauma.