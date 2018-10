Pink reprend A Million Dreams, à l'occasion de la réédition de la bande originale du film The Greatest Showman...

Le film The Greatest Showman se paie une toute nouvelle version pour sa bande originale et s'offre les voix des artistes les plus en vogue. Entre autres, celle de Pink sur le titre A Million Dreams -initialement interprété par Hugh Jackman, Michelle Williams et Ziv Zaifman.

Si le film musical s'est fait discret au box office français, il s'est largement imposé outre-manche et atlantique. Avec pas moins de 64 millions d'entrées rien qu'en Angleterre, soit deux fois plus que La La Land, The Greatest Showman est rapidement devenu le film de l'année. La bande originale, sortie en 2017 connait elle aussi un véritable succès en squattant le top 5 des meilleures ventes et ce, depuis déjà dix mois.

5 millions d'exemplaires écoulés, plus tard, il devient le disque le plus vendu au monde en l'espace d'un an. Et ce n'est pas rien ! Il était donc presque logique qu'une réédition de ce dernier soit proposé au public. Exit Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya et compagnie et bonjour, Pink, Kesha, Years&Years, Panic! At The Disco ou encore, Anne Marie. Pour l'occasion, l'interprète de Secret s'est prêté au jeu des reprises et s'est illustrée sur A Million Dreams. Si bien que même sa fille, Willow a tenu à participer aussi !

On vous invite à découvrir les deux vidéos, ci-dessous et vous rappelons que le concert de Pink à l'U Arena Paris La Défense qui aura lieu le 3 Juillet 2019 est d'ores et déjà complet ! Le tout en cinq minutes, seulement.