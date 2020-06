Pink réponds aux critiques après sa prise de position pour #BlackLivesMatter

Comme de nombreux artistes, Pink n'a pas hésité une seconde à s'élever avec le mouvement #BlackLivesMatter - allant même jusqu'à s'adresser directement à Donald Trump. Il n'en faudra pas plus pour que des militants républicains ne ripostent et forcément, la chanteuse a mis les choses au clair : sur Twitter, elle s'est adressée au partisans républicains : "ce n'est pas l'Amérique, c'est VOTRE Amérique", clame t-elle.

« C'est dingue de voir que beaucoup de personnes pensaient que j'allais être déçue de voir tant de racistes ne plus me suivre. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous avez ma bénédiction. Allez-y ! Pressez juste un bouton et vous n'aurez pas à vous regarder dans le miroir ou confronter qui vous êtes vraiment », lance t-elle. Face aux critiques, Pink a enregistré une vidéo dans laquelle elle s'interroge : "Comment quelqu'un peut se considérer comme un patriote ou un Américain, si vous réélisez un président qui ne gouverne pas, ni ne respecte ou ne représente la moitié de notre pays ? ". Elle poursuit : "Ce n'est pas l'Amérique. C'est VOTRE Amérique. Soit vous vouez un culte au drapeau confédéré, qui n'est pas notre drapeau et ne le sera jamais, soit vous êtes un hypocrite qui ne comprend pas le vrai sens du patriotisme ou ce que veut dire être américain. C'est la vérité".

Les mots de Pink feront-ils écho ? Seul le temps le dira...