Pink rejoint l'affiche du Sziget Festival

Le Sziget Festival, qui se tiendra du 9 au 16 août prochain à Budapest en Hongrie, vient d'ajouter un artiste de premier rang à son line up. C'est Pink qui aura l'honneur d'ouvrir le festival le plus imposant d'Europe le 9 août au soir. C'est la première fois que la chanteuse sera à l'affiche du Sziget Festival, cette date de concert exceptionnel marquera le retour de l'artiste à Budapest, son dernier concert dans la capitale hongroise remontant à 2009 pour le Funhouse Tour. Si Pink a dévoilé il y a quelques jours une collaboration avec Sia pour le titre Waterfall de Stargate, la chanteuse n'a plus sortir d'album studio solo depuis 2012. C'est peu dire si ses fans l'attendent de pied ferme avec de nouveaux morceaux. On espère que son passage au Sziget sera l'occasion pour l'artiste de dévoiler de nouveaux inédits !

Le Sziget Festival 2017 s'annonce aussi génial que ses précédentes éditions avec une programmation aux petits oignons. Parmi les artistes déjà annoncés, citons Major Lazer, Kasabian, Flume, Metronomy, Charli XCX, The Kills, Clean Bandit , Anne Marie , Two Door Cinema Club et Alt-J. Un line up qui va continuer à se dévoiler jusqu'au mois d'août. Virgin Radio étant partenaire du Sziget Festival, on vous prépare de jolies surprises alors restez bien branchés sur Virgin Radio et connectés sur VirginRadio.fr pour suivre toute l'actualité de cet événement !