Pink prend une pause dans sa carrière et se rase le crâne (PHOTO)

Elle est probablement l'une des chanteuses les plus talentueuses de sa génération ! Et aussi l'une des plus travailleuses. Alors qu'elle enchaîne les albums et les tournées mondiales depuis plusieurs années, cette maman de deux enfants a décidé de faire une pause de plusieurs mois (voire plusieurs années) dans sa carrière musicale. Un choix murement réfléchi puisque Pink a précisé qu'elle souhaitait se consacrer davantage à sa vie de famille. Et on la comprend. Seulement voilà, l'interprète de What About Us reste très active sur son compte Instagram. Et c'est directement sur ce réseau social qu'elle a publié il y a quelques heures une photo d'elle avec le crâne totalement rasé. On la voit avec ses cheveux coupés dans les mains et la tête vers le bas. Un changement radical pour cette artiste au style original qu'elle a justifié en écrivant "Laisser aller" en légende. On regarde.