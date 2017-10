Après nous avoir dévoilé Beautiful Trauma, la chanson qui a donné son titre à l'album, Pink fait une nouvelle surprise à ses fans ! La chanteuse a, en effet, laissé les caméras d'Apple Music s'immiscer dans les coulisses de son dernier projet. On The Record est un documentaire qui accompagnera la sortie du disque le 13 octobre prochain. Un documentaire qui nous montre combien l'enregistrement de nouvelles chansons est un travail de titan : "Faire un album, c'est jongler avec tellement de balles différentes" confie d'ailleurs l'artiste. Et d'énumérer les - très - nombreuses contraintes : répétitions des chorégraphies, tournage des clips, séances photos tout en s'occupant de ses enfants et de sa maison !

Une "mise à nue" extrêmement intéressante que Pink a annoncé sur sa page Facebook en dévoilant un court extrait du documentaire. Extrait qui, en outre, a déjà été vu près d'un million de fois en seulement quelques heures. C'est dire la popularité restée intacte de la chanteuse - malgré une pause de quelques années où elle a donné naissance à son deuxième enfant, Jameson. En outre, son récent discours aux MTV VMA's Awards adressé à sa fille a plus que jamais renforcé son statut d'icône féministe. Partant d'une simple phrase dite par sa jolie progéniture, Pink s'était lancée dans un plaidoyer touchant sur sa vision, souvent taxée de masculine, de la féminité.