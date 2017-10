Pink est numéro 1 des ventes d'album

Girl Power ! Pink est de retour avec un septième album, cinq ans après The Truth About Love. Un retour accueilli sans réserve par ses fans qui ont propulsé la chanteuse à la place de n°1 du Billboard 200 (le classement américain des ventes d'albums). Mais ce n'est pas tout, Pink a également brisé un record, celui du plus grand nombre d'albums vendus par une femme en 2017. Ce sont 408 000 exemplaires de Beautiful Trauma qui se sont écoulés en première semaine aux Etats-Unis. Le plus gros démarrage outre-Atlantique après Kendrick Lamar (DAMN), Drake (More Life) et Ed Sheeran (Divide). C'est la seconde fois dans sa carrière que Pink est numéro 1 du Billboard 200.

What About Us, le premier single extrait de Beautiful Trauma, est actuellement en 23ème position du Billboard Hot 100. Le nouvel album de Pink est par ailleurs très réussi même si on regrette son manque d'originalité par moment. A noter que les ventes d'albums de Beautiful Trauma ont été dopées par la mise en place d'une offre commerciale de type "une place de concert achetée = un album offert". Un combo qui est de plus en plus utilisé par les stars aux Etats-Unis. Du côté du Billboard Hot 100, c'est Post Malone et 21 Savages avec le titre Rockstar qui règne pour la deuxième semaine consécutive sur le classement !