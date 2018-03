Pink malade, elle annule deux dates de concerts

Actuellement en tournée pour défendre son dernier album (Beautiful Trauma), Pink a été contrainte d'annuler deux dates - à Détroit ainsi qu'à Montréal. En février dernier, alors qu'elle interprétait l'hymne National américain lors du Super Bowl, Pink était déjà atteinte d'une grippe carabinée. Mais visiblement, elle n'en n'est pas débarassée. "Notre famille entière se bat contre cet horrible virus/grippe depuis deux semaines maintenant, et je me suis battue pour pouvoir faire ces concerts, car les reporter, ça craint. Je suis vraiment désolée", a t-elle expliqué dans une note postée sur Twitter.

"Je veux vous donner tout le spectacle et ne pas être coincée tout le long à devoir couper des chansons à cause de ma voix. (...) Encore une fois, je suis vraiment désolée et j'ai fait de mon mieux pour éviter ça", a t-elle poursuivi. Le message ayant été posté le 24 mars dernier, normalement, Pink a eu le temps de se remettre : si tout va bien, elle sera dès ce soir sur scène à Louisville, aux Etats-Unis.

Et la bonne nouvelle, c'est que d'ici le mois de mai, elle devrait être complètement rétablie pour son concert à Seattle - concert auquel Virgin Radio vous envoie !