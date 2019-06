Pink, Madonna, Shawn Mendes... les clip qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Que de clips cette semaine ! D'abord, Pink nous a offert une magnifique (et poétique) vidéo pour 90 Days - vidéo dans laquelle son mari Carey Hart fait une apparition. Avec ce titre, Pink revient sur les difficultés qu'un couple peut rencontre avant de se séparer. Non, tout n'est pas toujours rose et c'est avec brio qu'elle le montre.

Pink - 90 Days

Dans un tout autre registre, on poursuit avec Madonna - qui continue de défendre son dernier album. Cette fois, la popstar a dévoilé le clip de I Rise qui, inévitablement, ne devrait laisser personne indifférent : Avec cette vidéo, la Madone souhaite pousser tous les opprimés à s'exprimer.

Madonna - I Rise

On poursuit avec la relève de la pop : Shawn Mendes a dévoilé le clip de sa colloboration avec Camila Cabello, Senorita. Et pour finir sur une note estivale, ne passer pas à côté de Runaway, par les Jonas Brothers !

Shawn Mendes ft. Camila Cabello - Senorita

Jonas Brothers - Runaway

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux clips !