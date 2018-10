On s'est dit qu'un petit florilèges des meilleurs morceaux de Pink serait une bonne idée pour finir la semaine. Et pour accompagner l'annonce de sa venue prochaine -en 2019, à l'U Arena de Nanterre, la rédaction de Virgin Radio vous propose 5 morceaux cultes à écouter en boucle, chez soi, en voiture et n'importe où ailleurs !