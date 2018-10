Vous avez manqué le meilleur de l'actu musique cette semaine ? Pas de panique, on vous a préparé un petit tour d'horizon. Au programme cette fois, Pink, Imagine Dragons ou encore Lady Gaga.

Pink sera bientôt de retour en France

On commence avec Pink qui, en 2019, prévoit de revenir en France. Malheureusement pour les fans, le concert prévu à l'U Arena est d'ores et déjà complet... les places se sont vendues en moins de cinq minutes. Il faut dire que celle qui nous a offert une reprise parfaite de A Million Dreams (The Greatest Showman) n'est pas venue en France depuis 2013.

Imagine Dragons tease Origins

On poursuit avec Imagine Dragons. La formation américaine continue de teaser son nouvel album - intitulé Origins. Cette semaine, la petite bande a publié le clip de Zero mais aussi la tracklist de cet album attendu.

On poursuit avec Taylor Swift et Katy Perry : croyez-le ou non, les deux popstar ont (enfin) enterré la hache de geurre. Du moins, si l'on en croit les déclarations de Katy Perry.

Taylor Swift et Katy Perry ont fait la paix !

Enfin, on termine avec Lady Gaga. Alors que A Star is Born bat tous les records, la chanteuse s'est offert une maison à 30 millions de dollars. Rien que ça.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !