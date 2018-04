Pink élue "la plus belle personne du monde" par le magazine People

Si vous êtes habitués à suivre l'actualité people, alors vous savez que le magazine People justement a pour habitude d'élir tous les ans 'la plus belle femme". L'an passé, c'est Julia Robert qui avait obtenu le prix (pour la cinquième fois de sa carrière). Mais en 2018, les choses ont changé : cette fois le magazine a mis la chanteuse Pink en couverture et lui a décerné le prix de la plus belle personne de l'année.

Grammy Winner @Pink Graces the Cover of PEOPLE's Beautiful Issue with Her Two Kids https://t.co/9ql3EJkgS0 #TheBeautifulIssue pic.twitter.com/liHaL7sBa7 — People (@people) 18 avril 2018

L'idée cette fois est de se détacher du physique : ainsi, Jess Cagle a expiqué dans son édito que cette édition du magazine célébrait «de magnifiques femmes (et quelques hommes) de toutes les formes, tailles et couleurs». People met ainsi en avant la "force", "l'humanité" et le "talent" des femmes qui figurent au classement. Quand on connaît la personnalité de Pink, ce n'est pas étonnant de la retrouver au sommet du classement : personne n'a oublié son magnifique discours adressé en août dernier. Mère de deux enfants, Pink manie aussi sa carrière d'une main de maître : la preuve avec ces cinq performances.