Pink, Zayn, Justin Bieber... les morceaux à écouter en boucle cette semaine 

Pas de repos pour les braves ! L'été n'est pas toujours synonyme de vacances pour les artistes qui, chaque semaine, continuent de nous proposer des nouveautés. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, The Chainsmokers a d'ailleurs dévoilé un nouveeau titre, éfficace et catchy, Side Effects. Mais, le duo n'est pas seul ! Cette semaine, on vous propose de vous passer en boucle la dernière collaboration de DJ Khaled, Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo (oui, tout ce monde). No Brainer est en ligne depuis quelques jours à peine et il bat des déjà des records. De son côté, P!nk a dévoilé un nouveau clip, celui de Secrets.

DJ KHALED FT JUSTIN BIEBER, QUAVO & CHANCE THE RAPPER - NO BRAINER

On poursuit avec Sour Diesel, dernier single dévoilé par Zayn. Le chanteur surprend avec un titre clairement funky, qui devrait même convaincre ceux qui n'ont jamais écouté ne serait-ce qu'un seul de ses morceaux. On vous propose aussi d'écouter Four Leaf Clover, par The Kooks (notez d'ailleurs que l'album de la formation britannique paraîtra le 31 août prochain). Enfin, on termine avec Heavy, California par Jungle.

Normalement, vous avez de quoi tenir toute la semaine... jusqu'à la prochaine sélection !