Pink : Guérie du coronavirus, la chanteuse fait un don énorme pour la cause !

Il y a quelques jours, on apprenait que la chanteuse Pink était atteinte, avec son fils, du coronavirus. Loin d'être la seule dans ce cas-là, la célèbre chanteuse américaine, désormais guérie, a décidé de parler haut et fort du traitement de la maladie aux États-Unis. Alors qu'elle souligne les dysfonctionnements d'un système où la santé n'est pas accessible à tout le monde, elle précise également qu'elle donne un million de dollars à deux associations primordiales pour l'avancée des sauvetages : le Fonds d'urgence de l'hôpital universitaire Temple à Philadelphie et le Fonds d'urgence du maire de la ville de Los Angeles pour la crise COVID-19. Un geste très généreux de la part de cette privilégiée qui semble parfaitement se rendre compte que tout le monde n'est pas aussi chanceux qu'elle face à ce virus dévastateur. Elle remercie également toutes les personnes présentes au front et qui s'exposent quotidiennement aux risques encourus.

Très touchée par cette crise sanitaire, Pink a tenu a s'exprimer directement depuis son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 7 millions de fans : "Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi présentions des symptômes de COVID-19. Heureusement, notre médecin traitant a eu accès à des tests et j'ai été testée positif. Ma famille était déjà confinée à la maison et nous avons continué à le faire pendant les deux dernières semaines suivant les instructions de notre médecin. Il y a quelques jours à peine, nous avons été re-testés et nous sommes heureusement négatifs. C'est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus largement accessibles. Cette maladie est grave et réelle. Les gens doivent savoir que la maladie touche les jeunes et les vieux, les personnes en bonne santé et celles en mauvaise santé, les riches et les pauvres, et nous devons rendre les tests gratuits et plus largement accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos communautés."