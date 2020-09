Pink fête ses 41 ans : Retour sur les meilleurs lives de la chanteuse (VIDEOS)

Ce mardi 8 septembre, nous célébrons l'anniversaire de Pink ! Devenue l'une des chanteuses pop les plus célèbres de ces dernières décennies, l'américaine désormais âgée de 41 ans n'a pas pris une ride. De ses débuts avec Lady Marmelade en 2001 à son dernier album Hurts 2B Human, sorti en 2019, en passant par les tubes So What, Raise Your Glass, What About Us ou encore Just Give Me a Reason, cette véritable bête de scène aura marqué le public par ses performances incroyables. Des show en live durant lesquels il n'est pas rare qu'elle se promène dans les airs. Le tout en chantant, bien évidemment. Dotée d'une voix hors du commun, Pink est aussi une personnalité engagée qui n'a pas peur d'affirmer ses positions. La preuve avec les publications de son compte Instagram sur lequel elle n'hésite pas à pousser des coups de gueule. Pour l'heure, c'est avec quelques-unes de ses meilleurs performances que nous avons décidé de vous faire plaisir. Ce n'est pas votre anniversaire, mais c'est tout comme. Enjoy !