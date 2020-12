Pink et sa fille chantent Noël (VIDEO)

Le mois de décembre est à peine entamé que l'ambiance des Fêtes de fin d'année semble déjà s'être infiltrée. Alors que certains ont déjà dressé leur sapin dans le salon, d'autres complètent leurs listes de cadeaux. Si vous êtes déjà prêt(e) pour les Fêtes, sachez que les artistes le sont aussi : invitée pour l'émission "The Disney Holiday Singalong" (diffusée sur ABC), Pink a interprété The Christmas Moment avec sa fille Willow.

Crise sanitaire oblige, les artistes et personnalités conviés ont joué des classiques signés Disney ou des chants de Noël cultes depuis leur domicile. Pink a ainsi opté pour The Christmas Moment - morceau rendu célèbre en 1944 par Mel Tormé et Bob Wells. Notez que ce n'est pas la première fois que l'interprète de Try partage un morceau avec sa fille : il y a deux ans, toutes deux nous avaient offert un duo sur A Million Dreams (à retrouver sur la bande-originale de The Greatest Showman).