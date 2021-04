Pink et Rag 'n' Bone Man dévoilent Anywhere Away From Here (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Pink annonçait sur les réseaux sociaux l'arrivée imminente de sa collaboration avec Rag 'n' Bone Man : "J'ai hâte que le monde entende", confiait d'ailleurs celle qui, en ce moment, cartonne sur les ondes avec Cover Me In Sunshine. Le 9 avril dernier, les deux artistes ont ainsi dévoilé Anywhere Away From Here - à retrouver sur le prochain opus de Rag 'n' Bone Man dont la sortie est prévue pour le 7 mai prochain.

Avec ce magnifique morceau, les deux artistes évoquent la solitude qui nous anime lorsque l'on se sent déconnecté de ceux qui nous entourent : "Ce morceau parle de cette envie de disparaître lorsqu'on se trouve dans une situation inconfortable", explique l'interprète de Human. "Il parle de ce sentiment de vulnérabilité auquel nous faisons tous face à un certain moment. C'est un honneur d'avoir Pink sur ce titre et je suis vraiment heureux qu'elle ait pu partager cela avec moi". De son côté, Pink atteste que Anywhere Away From Here "était la chanson parfaite" pour leur collaboration.

Avec deux singles aussi poignants qu'efficaces, Rag 'n' Bone Man prépare activement l'arrivée de son deuxième album tant attendu. Rendez-vous le 7 mai prochain !