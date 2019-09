Pink et Khalid dévoilent le clip de Hurts 2B Human (VIDEO)

Plus rien n'arrête la star made in USA ! Pink a fait son grand retour en mai dernier avec un nouvel album audacieux - fait de collaborations épatantes mais surtout, étonnantes. Parmi les artistes qui ont répondu présent, on trouve notamment Cash Cash ou encore Khalid. Et justement, c'est leur featuring (Hurts 2B Human) qui aura la lourde tâche de poursuivre la promo de l'opus. Si vous avez manqué le clip, comme toujours, on vous le partage !

Pour rappel, Hurts 2B Human est aussi le titre de l'album - double pression sur le morceau, donc. Mais Pink et Khalid ont trouvé le parfait équilibre. Côté clip, les deux artistes nous invitent dans l'intimité des habitants d'un immeuble dont, visiblement, le quotidien n'est pas si rose : engagée, Pink n'a pas manqué de peindre la douleur qu'engendre la perte d'un proche - aux Etats-Unis, le climat n'a jamais été aussi tendu.

Pink réussi le pari d'être une popstar adulée qui sait mettre sa célébrité et son talent au service de ses convictions.